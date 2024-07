Miguel Ángel Yunes Márquez busca ampararse desde Estados Unidos

El Senador electo por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, gestiona un amparo en contra de una resolución de un Juez de Control en el proceso penal que buscan iniciarle por los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y falsedad ante la autoridad este jueves a las 11:00 horas.

El 8 de julio, Yunes Márquez, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz y ganador de un escaño en el Senado por el principio de primera minoría, promovió el juicio de protección de garantías 763/2024 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Xalapa.

En entrevistas, la defensa del senador solicitó que se considerara el estado de salud de su cliente, argumentando que Yunes Márquez no puede trasladarse por más de 40 minutos debido a su convalecencia, y pidieron aplazar la audiencia inicial señalada por el juez.

Sin embargo, ahora se confirma que el panista se encuentra en Estados Unidos presuntamente como parte de su tratamiento, de ahí que también pidieron aplazar una audiencia programada para este jueves.

"Se solicita a este órgano jurisdiccional valorar esta circunstancia y suspender la audiencia inicial programada para el día 11 de julio de 2024, en tanto se resuelve el juicio de amparo indirecto número 763/2024, radicado ante el índice del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a efecto de no seguir vulnerando los derechos fundamentales del hoy investigado", argumentó la defensa.

SE ENCUENTRA EN EU

Asimismo, se informó que, cumpliendo con el requisito del juez, Yunes Márquez se conectaría a la audiencia, si esta se reprograma, por videoconferencia desde el "Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic" en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. La defensa señaló que el senador se encuentra en dicho lugar por razones médicas.

El origen de su estado de salud se remonta al 7 de noviembre de 2022, cuando Yunes Márquez sufrió un grave accidente mientras practicaba "auto-racer" en Anton Lizardo, Veracruz. Fue trasladado e internado en el Hospital Español de Veracruz, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas debido a una lesión grave en las vértebras C5-C6 de su columna cervical, que le causó una posible parálisis.

La resolución de este amparo determinará si se aplaza o no la audiencia inicial en el proceso penal en contra de Yunes Márquez, mientras se espera que su situación médica mejore.