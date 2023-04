¡Yara sí denunció! Claman compañeras en Xalapa; FGE no hizo nada (+Video)

Compañeros y amigos de la enfermera Yarazeth Zepeta, asesinada en su hogar el fin de semana pasado, aseguran que ella denunció dos intentos de allanamiento previos a su feminicidio, pero no recibió respuesta de las autoridades.

Además, los vecinos reportaron haber escuchado sus gritos de auxilio la noche del ataque, pero los policías no acudieron.

"Es nuestro conocimiento que Yara vivió dos intentos de allanamiento dentro de su domicilio, previos a este feminicidio, los cuales fueron denunciados ante las autoridades sin recibir respuesta alguna.

En la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, amigos, familiares y compañeros de Yara exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género sobre su caso, así como medidas para atender la violencia feminicida en Veracruz.

"No es posible tampoco que los vecinos escucharon los grupos de auxilio de mi compañera y que se le haya notificado a la policía y esta no haya acudido a tiempo, lo cual manifiesta una total insensibilidad en el poco compromiso que existe para con la seguridad de las mujeres en este estado.

"Misma que dio pie a un feminicidio que pudo prevenirse si las autoridades municipales y estatales hubiesen hecho su trabajo y atendido las denuncias de Yara", dijo una enfermera enfrente del Palacio de Gobierno.

FISCAL NEGÓ REPORTES

Cabe señalar que el pasado martes 25 de abril, la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, dijo que la línea "fuerte" de investigación del caso era el robo, señalando que no había antecedentes denunciados por Yarazeth.

"Muchas veces cuando alguien es víctima de algún delito hace alguna llamada lo hace mediático; sin embargo, legalmente, a veces en la Fiscalía no consta la denuncia por la víctima, entonces nosotros no podemos hablar de antecedentes legales en la Fiscalía cuando la víctima no va, no acude y no presenta una denuncia (...).

"Lo que se dice en medios quizá hay que corroborarlo oficialmente y yo acabo de manifestar lo que consta en la Fiscalía", dijo Hernández Giadáns en conferencia junto con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.