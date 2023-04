Veracruz es enorme y se busca que la gente lea más: Paco Ignacio Taibo II

Veracruz es enorme y se busca que la gente lea más, expresó el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, en su visita a Xalapa.

Desde el Museo de Antropología de Xalapa, Taibo II acentuó que se busca que el Librobús y los círculos de lectura lleguen a más rincones del estado de Veracruz.

Asimismo, durante conferencia, resaltó la importancia de Xalapa y Veracruz, en el movimiento inquilinario y de lucha social.

Y es que después de la Revolución Mexicana hubo una importante movilización, sobre todo durante los años veinte cuando "surgieron en el país seis o siete movimientos de intensidad muy profunda que como no eran nacionales no fueron registrados y no eran vistos en el conjunto".

La historia es mucho más de lo que se cuenta o sabe tradicionalmente, destacó al mencionar a personajes como Úrsulo Galván, Herón Proal, entre otros.

A la par, Paco Ignacio Taibo II hizo hincapié en que hay proyectos en marcha sobre Veracruz, pues por un lado "se consolidó ya el crecimiento de los clubs de lectura en las zona centro, muy grande, hay cientos de clubs en la zona centro del estado".

En municipios como Fortín, Orizaba, Córdoba, así como Xalapa, los clubs de lectura han crecido de manera muy importante, por lo que ahora se buscará llegar a más sitios a lo largo y ancho de Veracruz.

Además, ha habido experimentos para fomentar la lectura en el sur y norte del estado, así como el nacimiento de la librería en Xalapa, las giras de los librobús, por lo que es en el norte y sur del estado donde se buscará reforzar las estrategias para fomentar la lectura.

"Tenemos que llegar con los librobuses y los clubs de lectura al norte y al sur del estado. Veracruz es enorme, y enorme en términos de distancia, carreteras, infraestructuras, y entonces se tiene que articular para que funcione".

Y enfatizó: "este mismo año lanzamos, hacia fines de año, proyectos en Veracruz norte y en Veracruz sur", destacó Paco Ignacio Taibo II.