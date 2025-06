GP de Canadá: dónde ver en vivo y cuándo es la clasificación

Siguen las actividades en la Fórmula Uno; esta vez, el calendario de la temporada 2025 nos lleva a Canadá, donde muchos afirman que McLaren ampliará la distancia que tiene respecto a las otras escuderías.

Cabe recordar que al momento Oscar Piastri (186 puntos) y Lando Norris (176) están al frente del campeonato, delante de Max Versatappen (137) y George Russell (111) quienes buscarán colarse en el podio en esta nueva carrera.

