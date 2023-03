¡Todo listo para la Gran Final de Miss Veracruz 2023!

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este domingo 26 de marzo por fin se sabrá quién será la próxima reina de belleza del estado, en la Gran Final de Miss Veracruz 2023.

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, donde las 13 candidatas a la corona azul se enfrentarán cara a cara para llevarse el primer lugar del certamen. Será una competencia reñida en la que solo una podrá coronarse gracias a su belleza, empatía y sentido social.

Las candidatas reconocieron que este ha sido un reto muy grande, principalmente en una sociedad donde aún se cree que los certámenes son solo una cara bonita. El físico, dijeron, no lo es todo, pues resaltaron que la belleza no está peleada con la inteligencia y, mucho menos, con los valores.

Miss Veracruz es el certamen de belleza más esperado del estado.



"Es más que vestidos bonitos, que ser siempre lindas... tiene un mensaje y todas hemos estado trabajando en un proyecto social", señaló Lizeth Reyes, Miss Misantla.

Violencia contra las mujeres

A través de sus proyectos sociales, las aspirantes a la corona de Miss Veracruz 2023 buscan generar un cambio real en la sociedad; sin embargo, advirtieron que una de las mayores problemáticas es la violencia que se vive en contra de las mujeres.

"Si nos ponemos a hablar de casos en donde hemos sido violentadas o agredidas, cada una tendría un caso al menos por el cual alzar la voz.

"Actualmente, nuestra sociedad no está comprendiendo de lo que las mujeres son capaces y seguimos con esta idea errante de que las mujeres somos el sexo débil", externó por su parte Marlene Coronado, Miss Poza Rica.

Con ella coincidió la representante de Perote, Jessica Salazar, quien urgió a fomentar el respeto y buscar, juntos, una equidad e igualdad entre hombres y mujeres.