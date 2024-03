´Te bajan y te piden que les soples´; acusan abusos de policías en Xalapa

A través de redes sociales, ciudadanos de Xalapa denuncian que operativos nocturnos realizados por elementos de la policía estatal y de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal son aprovechados por los elementos para "robar" a los automovilistas y motociclistas.

Las denuncias, compartidas por conductores, señalan que los agentes incurren en actos de abuso policial, buscando cualquier excusa para detenerlos y remitirlos al cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como "San José".

Los inconformes señalan que los oficiales detienen las unidades sin ninguna razón; les piden a los conductores "soplarles" para detectar si van alcoholizados, exigen que bajen de sus vehículos para verificar su estado y, en algunos casos, ni siquiera se identifican.

TESTIMONIOS

"No cabe duda de que hay que tenerles más miedo a estos que a un asaltante. ´Están cazando´, son patrullas en Ruiz Cortines pidiendo mochada, no se identifican y te amenazan con que tienes que salir del vehículo", relata uno de los afectados.

Los usuarios incluso identificaron a los policías de la patrulla estatal XL 20-3284 que se encontraba en Ruiz Cortines la noche del jueves, señalando que los tripulantes cometen este tipo de excesos, pero no se identificaron al detenerlos.

"Se ve lo que buscan (...). Se ve que se paró delante de semáforo, se puso en verde y no avanzó, me esperó hasta que avanzó, me hizo que le soplara, sin motivo sus preguntas", relata otro usuario.

Las denuncias en redes sociales sostienen que las tácticas utilizadas por los oficiales tienen como objetivo "morder" a los automovilistas o pedirles dinero para que puedan seguir su camino.

A inicios de marzo, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió que no será "tapadera" de ningún mal elemento.

"No hay tolerancia de mi parte. Pueden atender, detener y actuar con un protocolo de derechos humanos y obligaciones que tienen como servidores públicos, pero no están para pegarle a nadie. Están a cargo mío y no voy a permitir ningún abuso", dijo el edil.