SNTE en Xalapa denuncia posible fraude en elección interna

El representante del Movimiento Democrático Magisterial de la sección 32 del SNTE, Galdino Diego Pérez, advirtió que podría haber un fraude electoral de imponerse un Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales por lo que pidió "piso parejo".



En conferencia de prensa llamó a los maestros de la sección 32 a la unidad para la transformación del sindicato e impedir que el "cacicazgo" siga imperando en esa organización sindical.



"Este reglamento lo está imponiendo la dirección nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afortunadamente no le han dado el visto bueno y nos da la esperanza de que se pueda echar abajo", dijo.



Apuntó que están acudiendo a tribunales para impugnarlo porque adolece de todo principio democrático dado que no tiene certeza, legalidad, transparencia ni equidad para que puedan participar todos.



Asimismo, dijo que, aunque otros estados ya tenían su convocatoria para la renovación de las dirigencias, en Veracruz quedó pendiente por la contingencia y ahora están buscando que puedan participar todas las expresiones.



Dijo que rechazan el reglamento que se presentó a nivel nacional puesto que es un "traje a la medida" para el fraude electoral dado que no contempla el que la mayoría de los compañeros puedan ser electos, pueden votar, pero no ser votados.



Por ello pidieron que haya un reglamento acorde a la ley federal del trabajo que establece el voto directo, secreto y universal.