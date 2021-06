se_suman_mujeres_de_rsp_y_cardenista_a_proyecto_de_cinthya_lobato

"Voy a declinar a favor de lo que es este partido, pero también de la candidata Cinthya Lobato, los candidatos a diputados tanto federal como local; me voy del partido Redes Sociales Progresistas porque no tuve apoyo, porque esa es la realidad", dijo Arabella.

Dijo que junto con su equipo de trabajo estuvo dos meses sin ser escuchados pese a las quejas que les plantearon.

"Nunca hubo respuesta, nadie nos escuchó, ni el mismo partido lo autorizó y ahora en este momento me uno al proyecto de la candidata Cinthya porque siempre ha sido una mujer honesta, pero sobre todo con una calidad humana, que le da la mano a quien realmente se lo pide y necesita", dijo.

Por su parte Martha Grayeb, candidata a síndica, se dijo abandonada por Antonio Frutis, además de decepcionada y traicionada por su declinación en favor de Velasco Chedraui.

"Me encuentro muy triste porque yo no sé qué es más grande, si la mentira o la traición; hoy me enteré por los medios que el candidato al que yo apoyaba, al amigo que yo creí que íbamos a luchar juntos, me traicionó", dijo.

Expuso que renunció a la candidatura del partido y la abandonó "a su suerte"; expuso que alguien que se integra a un proyecto, además de soñar, confían en que sus planteamientos, se pueden hacer realidad.

"Y siempre marchamos con ese ideal de poder hacer el cambio, este día ha sido muy triste para mí, pero me encontré a mi amiga Cinthya en el café (...), ella me acogió como amiga, me da la confianza y que los proyectos que tenemos desde hace mucho tiempo, creo que lo vamos a lograr", dijo.

