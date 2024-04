Ruta Cinco y Grupo Cien expresan apoyo a Morena en Veracruz

Antonio Rosales, diputado local y dirigente del Grupo Cien por Veracruz, acompañado de Manuel Espino, candidato a diputado federal y dirigente de Ruta Cinco, ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana para expresar su apoyo a las candidatas de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, y a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Afirman que sus organizaciones han unido fuerzas y trabajado de forma conjunta durante años para llevar a los mejores representantes del pueblo mexicano a la tarea pública. Así, buscan reforzar las campañas locales y federales de las candidatas de la 4T con el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones sociales.

"Vamos muy bien en Veracruz, las encuestas nos dan una ventaja muy considerable tanto para la presidencia de la República como para la gubernatura del Estado. Sin embargo, en las semanas que restan de campaña queremos fortalecer algunas tareas, hacer más vigorosa la estructura electoral y asegurarnos de que la gente acuda a las urnas el 2 de junio para que se dé esta victoria que se anticipa", expresó Espino.

Los conferencistas respondieron a cuestionamientos sobre un posible empate técnico entre Nahle y Pepe Yunes, así como las acusaciones de enriquecimiento ilícito y propiedades de la candidata, argumentando que las encuestas con mayor seriedad reconocen la ventaja de Nahle, y que algunas encuestas, "sin desacreditar, ya están muy vendidas, se equivocan de estrategia porque hacen que los candidatos que van perdiendo se confíen".

"Les proponemos (a la oposición) que dejen la guerra sucia, no pueden pretender bajar la intención de voto engañando al pueblo; si tienen prueba de alguna irregularidad, adelante. Que la candidata tenga propiedades no es ningún delito, yo tengo propiedades que he trabajado desde hace años; esta guerra sucia es una estrategia política de desesperación, porque a 45 días de la elección se encuentran casi 17 puntos abajo".

Los dirigentes afirmaron que en el panorama actual es inminente el triunfo de Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz, y de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República.