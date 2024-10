Recomienda IMSS Veracruz Norte realizarse prueba rápida de detección de hepatitis C

Con el objetivo de prevenir complicaciones asociadas al Virus de Hepatitis C (VHC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte recomienda a la población derechohabiente a acudir con su médico familiar, o a los Módulos de PrevenIMSS a realizarse la prueba rápida de detección correspondiente.

"La hepatitis C es una infección que causa inflamación y deterioro del hígado, si el VHC se detecta a tiempo, se puede brindar tratamiento oportuno para evitar complicaciones como hepatitis crónica y producir cirrosis o cáncer de hígado", explicó el doctor José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar Médico de Salud Pública.

En ese sentido, resaltó "la prueba consiste en una punción en el dedo, ya que es sanguínea, y tarda aproximadamente 15 minutos para que obtengamos el resultado, la importancia de esta detección radicada en que la hepatitis C no presenta síntomas al inicio, incluso una persona infectada puede no saberlo durante décadas, mientras el hígado se va dañando gradualmente".

"El tamizaje de hepatitis C lo realizamos en 5 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y más consultorios, así como en algunos Hospitales Generales de Zona (HGZ) que tenemos en la representación, como son: la UMF No. 10 y la UMF No. 66 en Xalapa; la UMF No. 17 en Coatepec; HGZ/MF No. 36 de Cardel: HGZ/MF No. 28 de Martínez de la Torre; HSGZ/MF No. 33 de San Andrés, y HGZ/MF No. 50 de Lerdo de Tejada", enfatizó el epidemiólogo.

"De igual manera, en las UMF No. 15; UMF No. 57; UMF No. 61; UMF No. 68, y HGZ No. 71 de Veracruz; la UMF No. 73; el HGZ No. 24 de Poza Rica y HGSZ/MF No. 26 Tuxpan", agregó.

Cruz López aseveró que el Seguro Social cuenta con el tratamiento para atender esta patología, solo se requiere de la voluntad de la población derechohabiente para trabajar juntos para erradicarla, mediante acciones de prevención y detección en la que todos participemos.