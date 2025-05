Van por más: ex obreros intentarán recuperar salón Bugambilia y ex Cine Río Blanco

Una vez que ya fue recuperado el inmueble de la alberca Río Blanco, el siguiente paso para los ex obreros propietarios de los inmuebles pertenecientes al ex Sindicato de la Fabrica Textil, será el salón Bugambilia así como el ex cine Río Blanco, así lo destacó el secretario general de los bienes del mismo, Fernando Eusebio Cortés Campos.

"Nosotros vamos sobre el (Salón) Bugambilia y el cine a eso vamos vamos a buscar la forma de parar todo ese movimiento y ver y llegar a un acuerdo con esas personas que han invadido esos predios para llegar a un acuerdo con ellos y darles el uso necesario a lo que es", dijo.

Ésto luego de que se ha visto movimiento en el ex Cine Río Blanco con personal especialista en albañilería, resanando paredes realizando limpieza de dicho inmueble desde hace más de una semana.

"Ya fuimos a ver todo eso pero realmente no podemos ponernos con los trabajadores a ellos los contrataron pero no tenemos un acercamiento con estas personas para ver y lleguemos a una solución y darle beneficio a quien tiene la razón tampoco nos cerramos a platicar con ellos".

Como es sabido en su momento se informó que particulares habían adquirido el ex Cine y La Alberca a través del comité anterior, sin embargo no se tuvieron más detalles sobre el tema y tampoco se dieron a conocer los documentos que avalan dicho procedimiento.

Cortés Campos explicó que los ex obreros cuentan con apoderados legales que estarán viendo de cerca este asunto y lograr que las propiedades recuperadas sigan siendo para el beneficio de las familias rioblanquenses.

Cabe mencionar que, desde hace poco más de un mes que se recuperó el predio de La Alberca y se le dio el mantenimiento correspondiente, lo que ha permitido que un significativo número de familias acudan a refrescarse en esta temporada de calores, ademas de que tengan momentos de esparcimiento y de convivencia familiar.