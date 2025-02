Que denuncie; Gómez Cazarín a Esteban Bautista por despensas en Congreso de Veracruz

El expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, instó a su sucesor, Esteban Bautista Hernández, a presentar denuncias por las irregularidades que ha señalado desde su llegada al cargo.

Bautista Hernández informó que en la pasada Legislatura se destinó una partida presupuestal de 10 millones de pesos para la compra de 700 despensas anuales.

Ante estas declaraciones, Gómez Cazarín rechazó debatir públicamente y pidió que cualquier irregularidad se denuncie formalmente.

"Yo no me voy a agarrar en un tema, a estar agarrándome a pedradas con el coordinador. Que él haga su trabajo y yo hago el mío. Si él tiene la duda de algo, que presente la denuncia y se acabó el tema.

"Que haga las denuncias correspondientes todas, porque yo he escuchado muchos temas y no he visto ninguna sola denuncia", declaró.

El exlegislador aseguró desconocer las afirmaciones de su sucesor, pero explicó que los trabajadores del Congreso tienen derecho a recibir una tarjeta para despensas como parte de sus prestaciones laborales.

"El sindicato tiene derechos, le entregan a cada empleado una tarjetita o algo así que tienen derecho a gastar, pero no 10 millones de pesos. Ese es un tema que año con año en el presupuesto se va modificando, es el porcentaje que tiene derecho el sindicato del Congreso".

ASF ya auditó al Congreso

Gómez Cazarín destacó que su administración fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que no se emitieron observaciones en su contra.

"Hubo tres auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, no cuatro, que todas están calificadas de manera excelente. No hay observaciones ni nada", afirmó.

Finalmente, justificó la entrega de despensas durante su gestión y aseguró que la información sobre su asignación está disponible para su consulta.

"Es una canasta básica, no sé, yo no tengo nada que ver en eso, pregúntenle a él. El año pasado se les entregó, se hizo un contrato y ahí debe estar, lo pueden buscar en transparencia, no hay nada, todo fue legal", sostuvo.