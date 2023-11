Puentes sobre Lázaro Cárdenas no resolverán problema vial de Xalapa

El extitular del Centro SCT Veracruz, Agustín Basilio de la Vega, estimó que con la construcción de los dos pasos superiores vehiculares que construye el gobierno del Estado, sólo se favorecerá el tránsito de largo itinerario por la avenida Lázaro Cárdenas y ahora habrá más vehículos transitando por Xalapa.

Estimó que de los 24 o 25 mil vehículos que diariamente pasan por la avenida Lázaro Cárdenas, ahora serán 27 o 30 mil.

En entrevista, calificó como inexplicable que se haya hecho primero el denominado Plan A por parte de un ingeniero que no hizo un estudio de factibilidad, que no hizo análisis de costo- beneficio social, que no tomó en cuenta la estructura de las concesiones que existen en México del sistema de ferrocarriles; al referirse al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz.

El académico de la Universidad Veracruzana expuso que la capital veracruzana necesita una "movilidad radial", necesita vías de comunicación que alimenten.

NO SE FAVORECE A HABITANTES DE XALAPA

"Están favoreciendo el tránsito de largo itinerario, entonces lo que van a provocar esos puentes es que los vehículos ligeros circulen en el trayecto Veracruz-México otra vez por Xalapa, ahora la van a usar con mayor comodidad y en mayor cantidad porque esos puentes favorecen el tránsito de largo itinerario", advirtió.

En ese sentido, comentó que no se estará favoreciendo a los habitantes de la ciudad que tienen que venir de las colonias populares a sus centros de trabajo.

Basilio de la Vega consideró que todo gobierno tiene la obligación de conservar la estructura existente, ya que muchas veces las avenidas no tienen señalamientos, pasos peatonales, altos, señalamientos verticales para preferencias, que no haya baches, calles pavimentadas.

Agregó que todos esos recursos se pudieron destinar a las muchas calles que están sin pavimentar, es decir, modernizar la estructura que ya se tiene.

"Ese longitudinal va a hacer que todos los que quieran vacacionar en Semana Santa o en fines de semana y que volvamos a tener un tránsito de paso y con recursos públicos vamos a beneficiar a vehículos que no son de Xalapa, de Veracruz", sostuvo.