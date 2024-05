Profesora de Álamo denuncia hostigamiento; estuvo a punto de abortar

Rosa Arleth del Ángel Ruiz, maestra de la localidad de Sombrerete, municipio de Álamo, denunció públicamente a la directora del plantel donde ejerce, Flor Selene Licona, así como a Daniel Martínez Martínez, supervisor escolar, y a Eligio López, jefe de sector, afirmando ser objeto de hostigamiento por parte de ellos.

La dicente recientemente estuvo en etapa de embarazo. El hostigamiento se prolongó por varios meses, por lo que esto le generó una amenaza de aborto por la cual presentó incapacidades médicas.

Agregó que ya ha tenido una audiencia con la Dirección Jurídica de la SEV; "se me ha revictimizado para que desista de esta decisión, me han dicho que si sigo con el trámite puedo tener consecuencias y temo por mi familia".

Afirmó que las incapacidades médicas presentadas ante la directora la hacían ser objeto de ridiculización ante compañeros, maestros y padres de familia; "no se me ha hecho la justicia que he solicitado", dijo, agregando que este martes tendría una nueva audiencia en la SEV.

Compartió que la directora desestimaba sus incapacidades ante los padres de familia, y cuando finalmente se reincorporó el 18 de abril, la propia comunidad de padres le negaron la entrada.

Esto a raíz del tiempo que no se presentó a laborar, pese a las incapacidades presentadas en reiteradas ocasiones.

Me cierran la puerta a pesar de que cuento con pruebas. El supervisor me puso a resguardo como si fuera una delincuente; no he incurrido en ninguna falta".

La docente solicitó la intervención del gobernador Cuitláhuac García para evitar represalias mayores que atenten contra sus derechos laborales.