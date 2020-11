Pandemia afecta a productores de cempasúchil en Veracruz

Los campos de flor de cempasúchil en San Pablo Coapan en el municipio de Naolinco, no son los mismos en esta pandemia por el Covid-19 porque varios campesinos prefirieron no sembrarla por temor a no venderla.

Ello no impide que se pueda disfrutar de hermosos paisajes de color naranja en medio de la montaña que anuncia la pronta llegada de los fieles difuntos.

Víctor Peredo Lara quien, durante sus 58 años se ha dedicado a esta actividad lamenta que este año, la producción de flor de muerto sea menor por la contingencia sanitaria, aunque ello no les quita el entusiasmo para seguir trabajando.

Es en el mes de julio cuando los campesinos riegan la semilla para reponerla en el mes de agosto y sembrarla, para posteriormente, en el mes octubre, cosecharla.





Por ello, desde mediados de mes empezaron a arribar compradores de lugares cercanos como Xalapa, Coatepec o Banderilla.

"Yo me dedico a esto, de esto vivimos. Este año, sembramos como un cuarto de hectárea, el rollo se da de a 40 pesos o 20 pesos y viene gente de Coatepec a comprar, de Xalapa y Banderilla principalmente", dijo.

Admitió que por el temor a que la gente no saliera por la contingencia sanitaria, algunas personas que año con año siembran la flor esta vez prefirieron no hacerlo.













"Muchos ya no quisimos sembrar por la cosa esta de que no iba a haber salida de flor, entonces mucha gente ya no quiso sembrar por la enfermedad y que no iba a haber salida, pero yo dije yo voy a sembrar si sale bien y si no la picamos para abono, y guardamos un poco de semilla para que no suframos el siguiente de año de andar consiguiendo. La cosa que no queremos perder la semilla que tenemos", dijo.

Pese a ello, destacó que la gente ha acudido a comprar porque la tradición del día de muertos sigue viva.













En San Pablo Coapan, hay cerca de 15 productores que año con año cosechan la flor, pero esta vez, cerca de 8 personas prefirieron no hacerlo.

Quienes no sembraron flor de cempasúchil optaron por sembrar maíz con la esperanza de que les fuera mejor.

En medio de la contingencia sanitaria, para la gente de esa comunidad el uso de cubrebocas no es indispensable porque el aire puro de sus campos, y el trabajo diario les hace difícil tener que portarlo; sin embargo, reconocen que si quieren salir a otra ciudad deben adoptar todas las medidas sanitarias.









Víctor Peredo celebra que la tradición continúe y que, aunque hay años en que la flor no se vende tan bien, siempre hay quien la busca y la compra porque valora el trabajo de los agricultores.









Justo en estos días, se observa a hombres y mujeres trabajando en los campos a la espera de que lleguen a comprarles sus rollos de flor de cempasúchil y con ello puedan seguir subsistiendo y al mismo tiempo conservando esa bonita tradición.

Cempasúchil

La flor de Cempasúchil es originaria de México, su nombre proviene del náhuatl "Cempohualxochitl" que significa "veinte flores" o "varias flores".





Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos.

La tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares.









La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. El tallo de la flor puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los cinco centímetros de diámetro.

El 1 y 2 de Noviembre se celebra en nuestro país a los muertos, son días en los que podemos apreciar el color y olor más intenso de la flor.

En México se estima la presencia de 35 especies de la flor, de las 58 referidas para América.

En el país, los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de cempasúchil. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvias. En el caso de la zona centro del estado de Veracruz, San Pablo Coapan es de los lugares más conocidos por la siembra de esta flor.