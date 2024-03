Paciente de Cecan pide ayuda; no tienen medicamento para quimioterapia

Eric Candanedo, de 45 años, tiene cáncer de riñón con metástasis a cerebro. Su tratamiento consiste en quimioterapia y radioterapia que recibe desde hace un año.

Este lunes le entregaron una receta para conseguir un medicamento que no hay en el hospital y que necesita aplicarse mañana, martes.

Eric es conocido por ser "panadero en el Congreso del Estado"; recibe su tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en donde le entregaron la receta pero no pudieron surtirle el medicamento llamado Pembrolizumab con dos ampolletas, pues le dijeron que no lo hay.

Ante ello, su esposa Idalia Gómez acudió a pedir apoyo de manera pública, para tener el medicamento y continuar con su tratamiento en tiempo y forma.

"Le dieron la receta y la tiene que recibir mañana a las dos de la tarde, tiene su cita para la quimio pero si no hay medicamento no puede recibir su tratamiento".

Desabasto

Refirió que en el Cecan le dijeron que no cuentan con el medicamento por desabasto en la farmacia y que se contactarían con ellos cuando lo tuvieran, pero de perder la consulta este martes podría continuar su tratamiento hasta conseguir el medicamento.

"Hay mucha gente en el hospital que pasa lo mismo, tan solo las radios te dicen que te marcan y tardan mucho en marcarte porque es demasiada gente que hay y hay muchas cosas descompuestas ahí en el Cecan

"Tienes que estar buscando la forma de cómo hacer para sacarle la tomografía a tu paciente".

Ante ello, la esposa de Eric hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a las autoridades de Salud para que revisen el abasto de medicamentos y atiendan el tema.

"No nada más lo hablo por mi esposo, sino por toda la gente que a veces por miedo o por algo no habla y que luego se quedan callados y luego se desencadena muchas cosas.

"Que a lo mejor tenía el tiempo para poder ser sano y no actuó porque no supieron cómo o por el medicamento que no hay".

Idalia llamó a empresarios y asociaciones civiles a sumar apoyo para poder tener el medicamento de su esposo. Quienes quieran apoyar, pueden comunicarse al teléfono 228 591 2045.