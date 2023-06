Ola de calor revive reclamo de reclasificar tarifas eléctricas en Veracruz

El vocero del Movimiento de Lucha Social 'La leyenda de Chucho el Roto', Jorge Morales, reiteró que existen los factores necesarios para que se realice una reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en Veracruz.

Expuso que las temperaturas superan los 40 grados con la actual ola de calor, por lo que "no me pueden decir que en Veracruz no hace suficiente calor para poder reclasificar las tarifas".

"Tenemos todos los argumentos, todos los soportes para que esta reclasificación se dé. ¿Por qué no se quiere dar? Depende de la Secretaría de Energía pero también depende de la Secretaría de Hacienda, de la presidencia de la República", dijo.

"Recordemos lo que pasó en Tabasco, no se ponían de acuerdo en la cámara de diputados y por decreto presidencial se hizo en el 2021", agregó.

No hay voluntad

Recordó que la lucha para exigir la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en la entidad veracruzana inició hace 15 años. Aunque lamentó la falta de voluntad para beneficiar a los usuarios que se quejan de los cobros elevados.

Jorge Morales reclamó la falta de voluntad desde hace cerca de 15 años // Imagen del Golfo

"No somos un movimiento que acaba de nacer, tenemos más de 15 años en la lucha y aquí está un documento que lo puede comprobar; 22 de mayo del 2008, más de 15 años en el tema".

Jorge Morales mostró documentos que incluso ha presentado ante la Presidencia de la República, las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso, la Secretaría de Hacienda, la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ante la Secretaría de Energía.

Sin embargo, lamentó la falta de voluntad y pidió que los aspirantes a gobernar el estado no utilicen el tema "para montarse a un caballo que ya viene cabalgando y pidiendo el beneficio por los veracruzanos".