Fuera del asfalto, auto cae en cañal en libramiento de Coatepec

El libramiento de Coatepec se vio afectado por un incidente vial que, por fortuna, no pasó a mayores. Un automóvil que circulaba en el carril que conecta con la carretera hacia Xico terminó fuera del camino, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad justo antes de llegar a la zona conocida como Zimpizahua.

Según los primeros reportes de los servicios de emergencia, el vehículo salió del asfalto de forma abrupta y fue a parar a un cañal contiguo, donde el terreno blando sirvió como una especie de amortiguador que evitó daños mayores tanto al automóvil como a su ocupante.

El impacto y la respuesta

A pesar del aparatoso suceso, no se registraron personas lesionadas. El conductor, cuya identidad no ha sido revelada, logró salir del vehículo por su propio pie. Paramédicos acudieron al sitio como parte del protocolo, pero no fue necesario trasladar a nadie a un hospital.

La escena atrajo la atención de algunos conductores que transitaban por la zona, lo que ocasionó breves interrupciones en la circulación mientras las autoridades evaluaban el área y coordinaban la retirada del automóvil.

¿Exceso de velocidad, distracción o falla mecánica?

Aunque las causas exactas del incidente no han sido confirmadas, no se descarta que una posible distracción al volante, sumada a la velocidad o incluso una falla en el vehículo, haya sido lo que provocó la salida del camino.

Las condiciones del libramiento y la cercanía de curvas pronunciadas en esa zona podrían haber sido factores decisivos.