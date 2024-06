"No nos vamos a rendir", Américo Zúñiga impugnará a nivel federal la elección

Américo Zúñiga Martínez, destacó que no se va a rendir en su lucha porque se respete la voluntad de las y los xalapeños, por lo que adelantó que en caso de no darle la razón la Sala Regional tras impugnar los resultados electorales del 2 de junio, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, subrayó que habrá un reencuentro con todas las personas que lo apoyaron para generar una fuerza en Xalapa, que sea una fuerza real y política que defienda la verdad, la justicia y que trabaje por mejores condiciones de vida para la población, así como mejores servicios públicos.

En un encuentro masivo que se llevó a cabo en el Salón Caracol de esta ciudad a donde acudieron más de mil personas, Américo Zúñiga agradeció de manera profunda el respaldo y apoyo de más de 110 mil personas, quienes confiaron en él y en su suplente, Román Moreno, para que fueran sus representantes populares en la Cámara de Diputados.

"A partir de ahora anunciamos que no nos vamos a rendir; vamos a hacer que todos los ciudadanos que con partido o sin partido optaron por esta opción, se sientan bien representados. Esto no acaba, apenas empieza y aquí habrá equipo Xalapa para rato", expuso.

Destacó que un grupo de abogados trabaja día y noche, de manera incansable para obtener el triunfo en los tribunales y respete la voluntad de los ciudadanos, a quienes reiteró su agradecimiento.

"No lo estamos haciendo por ambición o por capricho, sino porque es lo justo, porque somos soldados, no derrotados de una causa invencible y la causa que tenemos es la justicia y la verdad, el respeto al voto de la democracia", comentó.

De manera que en Xalapa, dijo, Morena se topó con pared, porque este partido creyó que iba a arrasar en todo México y los xalapeños le están dando el triunfo a él.

"En Xalapa, el 68 por ciento de todas las casillas tenían boletas irregulares, que no correspondían a donde estaban. En Xalapa hubo cerca de 6 mil 500 votos nulos, es decir, cerca de 2.5 por ciento de todos los votos los querían nulificar", indicó.

Al señalar que se escondieron votos a favor del PRI, PAN, PRD, fustigó el hecho de que se le dio votos de más a Morena, PT, Verde, por lo que al irse al recuento la diferencia fue mucho menor, del 0.18 por ciento.

Américo Zúñiga indicó que se lucha porque se respete la voluntad ciudadana y no se trata de cuestiones de partidos, siglas o colores.

También señaló que Morena impugnó la elección y ante el cúmulo de pruebas presentadas, la Sala Regional deberá concederle la razón a la coalición Fuerza y Corazón por México.

Será, a más tardar, en el mes de agosto cuando se resuelva la impugnación que se presentó; al respecto, Américo Zúñiga previó que la Sala Regional podría no darles la razón, porque tendría otros intereses.

"A pesar de todas las pruebas irrefutables y fehacientes, puede ser que no nos dé la razón; sabemos que el Tribunal Regional puede tener otros intereses; estamos ilusionados, pero no somos ilusos, sabemos que los tribunales pueden tener ese tipo de compromisos con el gobierno y con el sistema, podemos entender que los tribunales actúen bajo consigna", expuso.

Por ello, adelantó que si el resultado no le es favorable, acudirá a la Sala Superior del Poder Judicial Federal para que se respete la voluntad de las y los xalapeños, "no vamos a descansar hasta no agotar la última instancia".

Finalmente, anunció que comenzará un recorrido de agradecimiento en las colonias de la ciudad, pues recordó que fueron más de 110 mil personas las que confiaron en él y le dieron su voto.