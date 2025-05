En salones de trapo y lonas, así dan clases maestros en escuelas de Xalapa

Entre salones que muestran la precariedad, el abandono y la falta de recursos, es como cinco profesores acuden a dar clases en tres escuelas de la colonia Humberto Aguirre Cruz en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Las aulas tienen por paredes trapos y lonas, sostenidas por troncos; el techo es de lámina de zinc y que en algunas partes tiene agujeros por donde se filtra el agua en temporadas de lluvia. El piso es de tierra, pero cuando llueve se hace el lodo.

Desde hace más de diez años que tanto los padres de familia, alumnos y profesores están a la espera de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) otorgue las claves, pero a pesar de los trámites y cumplir con los requisitos, la dependencia estatal se las ha negado.

El profesor Luis Prudencio Galindo, contó que durante una década han luchado para que la comunidad estudiantil cuente con salones dignos, y no sigan en esas condiciones precarias, pues la escena pareciera deprimente, además, en una colonia de la capital veracruzana.

Ahí funcionan tres escuelas: el preescolar Berenice Bonilla López; la primaria Manuel Serrano Vallejo y la Secundaria Manuel Hernández Pasión. Todas están en las mismas condiciones.

En el Jardín de Niños, estudian 20 alumnos; en la primaria asisten 17 y en la Secundaria, 8, quienes, ante la necesidad de la educación, acuden para continuar con la lucha de salir adelante y obtener un mejor progreso.

"Durante 10 años ha habido diferentes administraciones estatales desde Javier Duarte, hasta la actual y en todo ese periodo no nos han resuelto nada sobre otorgarnos las claves de las escuelas. Tenemos los tres niveles", explicó el docente.

La colonia enfrenta un gran rezago social, urbano, económico, así como educativo, por lo tanto, consideró que la situación es complicada en esta colonia que se ubica rumbo al sur de la ciudad de Xalapa.

"Los niños carecen de la infraestructura, no contamos con baños de material, incluso las aulas también son improvisadas, algunas son de láminas, de bambú, de palos, de lonas, de cartón, no tenemos una infraestructura adecuada donde los niños puedan recibir una educación de calidad".

La colonia Antorchista carece de infraestructura urbana y para que los maestros puedan llegar a la institución educativa, se reúnen a las 07:30 de la mañana en la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) cerca de la unidad habitacional "Xalapa 2000".

De ahí caminan casi una hora, porque no ingresan taxis, no hay camiones de transporte público, ya que el acceso no está pavimentado y cuando llueve es mucho más complicado acceder por el lodazal que se forma.

Para llegar a esa colonia se ingresa desde la avenida Enrique C. Rébsamen, posteriormente a Coralillos y topar con la calle Montes de Xalapa, la cual se dirige hacia la colonia Humberto Aguirre Cruz, donde los estudiantes también solicitan el servicio del agua, así como contar con aulas de concreto.