Mayor seguridad para sus hijos, claman madres en Xalapa

"El Día de las Madres, mi mayor regalo será que mi hija pueda salir tranquila, sin miedo... y que yo tenga la seguridad de que va a regresar viva". Es el clamor de las madres xalapeñas, quienes han advertido una creciente inseguridad y violencia.

A través de un sondeo realizado por Imagen del Golfo, las madres xalapeñas se dijeron preocupadas, pues indicaron que, lejos de mejorar, los índices delictivos cada vez van más al alza, por lo que viven en una constante angustia por mantener a sus hijos a salvo.

"Como madre, me da terror pensar que algo le pueda pasar a mis hijos. Tengo una hija de 17 años que ya me pide salir con sus amigas; la verdad, lo pienso mucho, porque me quedo con la angustia de saber si va a regresar con bien", externó la señora Laura Ortiz.

Ese mismo temor es el que inunda a muchas madres en la capital veracruzana. Entre ellas, Carmen Lagos, quien ha optado por no salir con su pequeño hijo en horas de la noche.

"Yo vivo en el Centro y, en la noche, muchas de las calles están a oscuras. Por eso, si salgo con mi hijo, es de día, cuando todavía hay luz, porque uno no sabe en qué momento te lo pueden arrebatar", señaló.

MENORES, BLANCOS DE LA DELINCUENCIA

Las madres entrevistadas coincidieron en que, de unos años a la fecha, los menores han sido los principales blancos de la delincuencia, pues cada vez se escucha más de adolescentes y jóvenes que son acosados en escuelas o sitios públicos.

Asimismo, resaltaron la gran cantidad de menores que han sido reportados como desaparecidos por la Comisión Estatal de Búsqueda no solo en la ciudad de Xalapa, sino en todo el estado de Veracruz, por lo que urgieron un reforzamiento de la seguridad.

"En esta fecha no hay nada que festejar", dijeron. Pues más que un regalo material, anhelan con el corazón que regrese la Xalapa de antaño, en la que la delincuencia aún no se adueñaba de las calles y los niños y jóvenes podían andar libremente, sin ningún temor.