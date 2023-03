Mariachi ´Los Quetzales´, orgullo de Banderilla que impulsa a jóvenes talentos

El gusto por la música regional mexicana y el ímpetu de sus integrantes por aprender a cantar y tocar un instrumento hizo que el Mariachi ´Los Quetzales´ se consolide como una de las agrupaciones más queridas de Banderilla.

Se fundó hace siete años como parte de la iniciativa de las autoridades locales para incentivar las actividades artísticas y culturales en el municipio que colinda con la capital del estado.

"Este mariachi es una iniciativa de la administración municipal desde 2015. Yo tuve la fortuna de tomar la dirección en el 2017 y desde entonces, a la fecha, ha sido muy interesante trabajar con los niños, desarrollarlos de manera musical", menciona Rubén Darío Valdivia Flores, director artístico del mariachi.

Actualmente el Mariachi ´Los Quetzales´ está conformado por 16 niños y jóvenes que se integraron a raíz del trabajo vinculado con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Banderilla.

Los menores se han incorporado de manera totalmente gratuita, ya que el municipio cubre el gasto de las clases y los instrumentos que utilizan en sus presentaciones.

"Todo el trabajo que se da en el ámbito docente es gratis para ellos, no pagan ningún costo. Hay mucho apoyo cuando tenemos presentaciones, transportes, atención y vestuario", agrega el maestro Valdibia.

La identidad y el buen ambiente al interior del mariachi han impulsado talentos como el de Jesús Emilio Durán Contreras, uno de los jóvenes que formó parte de su fundación, pues decidió integrarse a él cuando el ayuntamiento emitió la primera convocatoria.

"Desde los tres años me gusta mucho la música y poco a poco me he adentrado más a esta rama. Cuando salió la convocatoria de que iba a haber un mariachi infantil y juvenil no dudé en intentar que me gustara este tipo de género y hasta la fecha sigo aquí", comparte.

Para Jesús Emilio, el mariachi ya es parte importante de su formación, además de que le abrió las puertas para conocer a compañeros que incluso ya considera miembros de su familia.

Porque he estado tantos años con ellos que ya no los considero compañeros, sino amigos y una segunda familia. Ensayamos todas las semanas, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes".

El ayuntamiento asegura que el Mariachi ´Los Quetzales´ seguirá siendo impulsado como parte de las políticas públicas que propicien mejores condiciones para los jóvenes banderillenses, los cuales ponen en alto el nombre de su municipio en cada presentación.

"Yo sé que hace falta obra, sé que hacen falta muchas necesidades que son complicadas como salud y seguridad. Pero yo creo que si le apostamos a esto es la raíz para combatir todo lo demás", afirma David Sangabriel Bonilla, presidente municipal de Banderilla.