Marcha 8M en Xalapa: Ni una desaparecida, ni una asesinada más (+Video)

Paliacates morados y puños en alto mientras se escuchaba la consigna "ni una desaparecida, ni una asesinada más" en el centro de Xalapa, de esta manera se conmemoró este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres.

Foto: Carol Suárez

Mariposas y humo morados enmarcaron cantos, consignas, pancartas, y el ánimo pacífico de la marcha, que salió desde el Teatro del Estado con rumbo a la Plaza Lerdo-Regina en el corazón de la ciudad.

Foto: Carol Suárez

"Quien ama no maltrata, no humilla, no lastima"; "Sororidad"; "Libres, poderosas, vivas y sin miedo"; "Hoy grito porque cuando me violentaste no pude"; "Nos queremos vivas, fuertes, no frágiles ", se leía en pancartas.

Tambores y algunos caracoles se escucharon mientras se coreaba el himno de la lucha feminista: "Canción sin miedo".

Foto: Carol Suárez

Las madres buscadoras tuvieron un especial lugar este 8 de marzo, refrendando la exigencia de búsqueda de sus hijos e hijas.

Foto: Carol Suárez

Asimismo, se reconoció la labor de las mujeres quienes, desde sus diferentes trincheras, luchan día a día.