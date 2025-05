Ramón Ortiz Cisneros, exlíder de CATEM en el sur de Veracruz, está prófugo: Rocío Nahle

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que el exdirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el sur del estado, Ramón Ortiz Cisneros, se encuentra prófugo.

"Hace dos meses, un poquito más, un juez cambia la medida cautelar para que Ortiz Cisneros se vaya a su casa, ahí a prisión domiciliaria. Tenía que hacer la firma periódica, tenía que hacer esto, ya no acudió a la firma periódica, no hay nada. Está prófugo", declaró la mandataria estatal.

La gobernadora hizo referencia a la presunta relación que Ortiz Cisneros mantiene con el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nanchital, Elvis Ventura, quien fue mencionado por un grupo criminal en un video difundido en redes sociales, aunque evitó profundizar.

"Este antes, no sé ahora, no sé ahora, tenía relación con todo esto, con este personaje Nanchital (...). Yo no quiero meterme en esto", dijo.

Nahle insistió en que debe permitirse que las autoridades ministeriales actúen conforme a la ley y sin especulaciones. "Se tiene que trabajar justicia, se tiene que trabajar seguridad y se tiene que trabajar gobernanza.

"Hay que dejar que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado hagan su trabajo. Hagan su trabajo y no especular porque nosotros no le hacemos caso a especulaciones", sostuvo.

NO HABRÁ CAMBIOS EN SU GABINETE

La mandataria también defendió el funcionamiento del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), luego de que trascendieran versiones sobre una presunta filtración de información en un operativo federal.

"El C5 está trabajando normal, como siempre, lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública y se está coordinando con todas las fuerzas de seguridad", afirmó.

Finalmente, descartó cambios en su gabinete en este momento. "Tengo un super equipo, tengo de veras un gabinete de primera. Todos me están ayudando muchísimo. No va a haber cambios, no va a haber, a menos de que algún funcionario, pues él por su voluntad, ya no quiera trabajar conmigo", concluyó.