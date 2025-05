Luisa María Alcalde puede irse con sus opiniones al rancho de AMLO: Ramón Alberto Reyes

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, puede irse al rancho de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, "y preguntarle si cuando él visitó Veracruz en ese sexenio, el tufo a Fidel Herrera lo incomodó, lo reprimió o lo censuró, porque yo tengo pruebas de que eso no pasó", expresó Ramón Alberto Reyes Viveros, consejero nacional del PRI.

"En la primera legislatura de Fidel, un militante del PRD de López Obrador fue el presidente de la Mesa Directiva, por cierto, papá del tristemente célebre Cuitláhuac García, y yo fui testigo del trato digno, amable y generoso que el Ejecutivo en ese momento le dispensó", detalló.

Reyes Viveros relató que como funcionario público participó en el área de gobernabilidad y siempre se le trató con respeto.

Incluso, la solicitud siempre fue: "cuídenlo igual o más que a los nuestros para que no le pase nada, porque no hay cosa más importante que la opinión de la oposición, ni tampoco cosa más cobarde que invitarlos a la mesa en el pacto de gobernabilidad y luego atacarlos con los instrumentos del Estado."

Afirmó que nunca se negó tampoco la posibilidad de su triunfo electoral en 2006; "al contrario, en el discurso del 5 de agosto de ese mismo año, Fidel dijo ´qué paradoja de la libertad y la democracia que el partido que exigió que se abrieran los paquetes —y los abrió en los consejos distritales— que recurrió al Tribunal estatal y luego al federal, y que proclamó un gobernador, moral o inmoral, esté hoy siendo discutido y rebatido con los instrumentos de la democracia por su posible triunfo electoral´", refiriéndose al PAN y la elección del 2 de julio de 2006, donde López Obrador ganó la elección en Veracruz, igual que sus propuestas al Senado.

"No me sorprende de la dirigente de Morena esta opinión, porque en México todos tenemos libertad de expresión aún; cuando Fidel gobernó nuestro estado ella tenía 16 años y, si había venido a Veracruz, fue de vacaciones con sus papás, porque no tiene idea de lo que dice, ni en Veracruz ni en muchos estados de la República".

Ramón Reyes señaló que la ahora presidenta del partido en el poder representa "la cara más triste del gobierno de Morena; "todo se conjuga en ella y, aun así, en Veracruz se le trata con respeto. Lo único que le exijo es respeto a la memoria de Fidel", concluyó.