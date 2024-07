Manuel Huerta: Voto de Yunes Márquez no representa ninguna afectación en el Senado

El Senador electo, Manuel Huerta, consideró que el intento de Miguel Ángel Yunes Márquez por victimizarse no funciona ante la ley, por lo que el brazo de la justicia lo alcanzará tarde o temprano.

Al respecto , rechazó que exista persecución política contra los Yunes.

Lo que existe, dijo, es un acto de justicia contra quienes han torcido la ley una y otra vez por lo que exhortó al panista a presentarse de manera voluntaria para responder por sus acciones.

"Finalmente el que nada debe, nada teme, no tenía porque irse del país para atenderse de una lesión cuando pudo acudir al ISSSTE que tanto presume su papá que dejó en buen estado", apuntó.

"Además si no llega como Senador, su papá Yunes Linares, es el suplente, quien seguramente votará en el mismo sentido así que ese argumento de que no quieren que llegue al Senado no es verdad", insistió.