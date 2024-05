Madre denuncia sustracción de sus hijos en Xalapa: "Su padre se los llevó, está difícil recuperarlos"

Mónica Rodríguez Martínez, ama de casa de 34 años, acudió esta mañana para externar su preocupación con los medios, pues el pasado domingo 18 de febrero, el padre de sus hijos de 6 años y un año los sustrajo de su domicilio en Banderilla, dejándolos con sus abuelos paternos.

Al día siguiente, 19 de febrero, la denunciante presentó una demanda ante la FGE, pero se le dijo que "a lo mejor no haya delito por lo mismo de que es el papá y tiene derecho a estar con sus hijos, pero la forma en que se los llevó no es la manera, es de hablar, no agarrar y llevárselos", señaló, además de añadir que en este momento no se hacen cargo de los niños, pues los abuelos trabajan.

Afirmó que un juez ya dictaminó que se le devolviera a los hijos, pero el padre se niega a hacerlo, advirtiendo que presentará una denuncia en contra de la propia Mónica "por omisión de cuidados, diciendo que les pego a los niños y no les doy de comer en todo el día, cosa que debe probar porque no es cierto".

Lo que más preocupa a la denunciante es que sus abogados le advirtieran que, ante las denuncias falsas del padre diciendo que "les pego a mis hijos y tengo un problema de alcoholismo, está difícil recuperar a mis hijos, y que a lo mucho obtengo convivencias con ellos, pero no que me los regresen".

Señaló.