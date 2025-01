¡Lo encontraron! Aparece muñeco Chucky en Xalapa, tras ser robado de barbería

¡Apareció Chucky en Xalapa! en redes sociales se viralizó la publicación de una usuaria, quien denunció este 15 de enero el robo de su muñeco Chucky, el cual fue sustraído al interior de su barbería ubicada en la calle Bocanegra en contra esquina al Estadio Deportivo Colón.

El robo habría sido captado por cámaras de seguridad de la calle, donde fue posible observar a dos individuos, un hombre y una mujer involucrados en el hecho, puesto que bajaron de su vehículo e ingresaron al negocio por la ventana, con el objetivo de escapar con el juguete.

"Hola amig@s, me robaron mi chuky de la barbería más que el costo de mi muñeco es lo sentimental, creo muchos saben que me. Costó tenerlo, me lo robaron de mi barbería en esta madrugada , lo sacaron por la ventana, por favor si pueden compartir en privado o en sus redes se los agradecería por favor". Señaló la usuaria.

Y en cosas que solo suceden en Xalapa, tras la denuncia en redes, el hecho no tardó en volverse viral entre los 'xalapeños', quienes entre bromas y comentarios de apoyo, se unieron en la búsqueda del Chucky. En la publicación, algunos señalaron que habían observado a personas similares a las del video caminando con el muñeco por la ciudad.

Fue a través del mismo medio, donde la dueña compartió fotografías con su Chucky de tamaño real, anunciando que ya había aparecido, aunque no dio más explicaciones y aún no se sabe como es que el muñeco volvió con su dueña o si ella tuvo que dar alguna recompensa.