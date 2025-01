¡Cuidado! Automovilistas alertan sobre "montachoques" en avenida de Xalapa

Conductores que circulan por la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa denunciaron la presencia de grupos identificados como "montachoques". Según los afectados, estos grupos buscan provocar accidentes para extorsionar a sus víctimas.

En un caso reciente, un automovilista reportó haber sido rodeado por más de diez motociclistas. Según su relato, el grupo intentó bloquearle el paso y provocarlo para que chocara con alguna de las motocicletas.

"Ellos me bloquearon el paso y se bajaron de las motos; fueron a mi ventana a agredirme con palabras groseras. Me aventaron las motos si yo quería avanzar, con la finalidad de que le pegara a alguna de ellas", explicó el conductor, quien prefirió mantener el anonimato.

A pesar de las amenazas, el automovilista decidió no reaccionar de manera impulsiva.

"No caí en las provocaciones porque sabía que eso era lo que buscaban", relató. Sin embargo, las intimidaciones continuaron durante varios minutos, hasta que los motociclistas decidieron retirarse tras percatarse de la atención que generaban entre otros conductores.

"Querían dinero y no les di nada. Al final me dijeron: ´Discúlpese, viejo, aunque sea´. Para que me dejaran les dije ´disculpen´ y se retiraron", agregó.