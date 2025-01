¡Irreal! Buscan a muñeco Chucky en Xalapa; fue robado en barbería (+VIDEO)

Entre las cosas que solo suceden en Xalapa, en redes sociales se ha viralizado una publicación, en la que una usuaria denuncia el robo de su muñeco Chucky, el cual fue sustraído de su barbería, ubicada en la calle Bocanegra en contra esquina al Estadio Deportivo Colón.

El robo fue captado a través de cámaras de seguridad, donde se observa a dos individuos, un hombre y una mujer con una maleta, quienes bajan de su vehículo para ingresar al negocio por la ventana y posteriormente salen con el muñeco en brazos.

"Hola amig@s, me robaron mi chuky de la barbería más que el costo de mi muñeco es lo sentimental, creo muchos saben que me. Costó tenerlo, me lo robaron de mi barbería en esta madrugada , lo sacaron por la ventana, por favor si pueden compartir en privado o en sus redes se los agradecería por favor".

Fue a través de redes sociales que la publicación comenzó a viralizarse, causando comentarios de risa, extrañeza e incluso de apoyo acerca de esta situación y los robos que han incrementado en Xalapa, pues "ni Chucky se salvó", señalaron algunos.

Asimismo la usuaria compartió las fotografías de su Chucky y ofreció recompensa a quien lo entregue. Este muñeco el cual tiene como características ser de tamaño real, tiene un costo aproximado de 5000 a 10,000 pesos por internet. Así que si lo ha visto, no dude en contactarse con la dueña.