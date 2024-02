IPE no podrá pagar pensiones a fin de año, estima Javier Duarte

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa estimó que en la recta final de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, el Instituto de Pensiones del Estado se quedará sin recursos para poder cumplir con el pago de pensiones y jubilaciones.

Luego de que hace un par de días, la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos comentó que ratificó denuncias por los desvíos de la reserva técnica durante el gobierno duartista, el ex mandatario respondió a través de sus redes sociales.

En ese sentido, Javier Duarte indicó "Después de leer las declaraciones de Daniela Griegos Ceballos, Directora del IPE, me quedo con 3 conclusiones".

En primer lugar, consideró que Daniela Griegos es muy ignorante y no sabe sumar la cantidad de recursos que su gobierno le dio a esa institución que opera en números rojos debido a que sus ingresos son muy menores que sus egresos.

También estimó que la actual administración estatal se está amarrando el dedo para que durante el último año del presente sexenio, no les está alcanzando el dinero para pagar las pensiones y le van a echar la culpa al pasado.

O finalmente, indicó que la intención de la declaración de Daniele Griegos es meramente electoral, con el inicio del proceso electoral en puerta.

Cabe recordar que Daniela Griego mencionó que son 3 las denuncias interpuestas en contra del gobierno duartista; la primera relacionada con el déficit que no fue transferido al instituto por más de 7 mil millones de pesos en administraciones anteriores, un préstamo mercantil solicitado por Gobierno del Estado de alrededor de mil millones de pesos que no regresó y otra por retiros de la reserva técnica no aclarados que fueron a cuentas gubernamentales estatales.