Insiste Rocío Nahle en revisar perfiles de candidatos; descarta intromisión en elecciones (+Video)

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que no intervendrá en la vida interna de los partidos políticos.

Sin embargo, sostuvo que su administración mantendrá reuniones con las dirigencias partidistas para revisar los perfiles de los candidatos en contienda, ante la posibilidad de que existan vínculos con generadores de violencia.

Este martes, en entrevista con medios, la mandataria reiteró que el Ejecutivo estatal no busca interferir en el proceso electoral.

"Yo no quiero interferir en un tema electoral", dijo, y explicó que el acercamiento será "con mucho cuidado, precisamente (...) para que no vayan a pensar que estamos interviniendo en la elección o interviniendo en la vida de cualquier partido político. Eso no lo podemos hacer".

Morena sí aplico filtros, insiste Nahle

Rocío Nahle defendió que su partido sí aplicó filtros previos para seleccionar a sus aspirantes; "Morena pasó a todos sus candidatos en un filtro a través de Plataforma México. Se inscribieron como seis mil personas o no sé cuántas y antes de hacer las encuestas, el CEN en México filtró (...).

"Las personas que estaban en Plataforma México por algún antecedente, esas no se consideraron en Morena", explicó.

Agregó que "los demás partidos no lo hicieron", por lo que hizo un llamado para que también supervisen a sus postulantes: "l llamado respetuoso es que los demás partidos pues supervisen y revisen a sus propios candidatos".

La gobernadora fue cuestionada por los recientes hechos de violencia registrados en el estado. Confirmó que el atentado en Actopan ya fue abordado por la mesa estatal de seguridad.

"Fue un atentado contra dos personas que acababan de estar en un evento con candidato de Morena", informó. Sobre los homicidios de dos federales en Boca del Río, detalló que "eran personas de la Fiscalía General de la República que estaban haciendo ahí un trabajo de investigación".

Respecto a la presencia del crimen organizado en la entidad, admitió que "hay grupos" detectados por las fuerzas federales, pero subrayó que se mantiene coordinación con el gobierno federal.

"Estamos trabajando en coordinación, en colaboración; nosotros tenemos que garantizar la seguridad en Veracruz, en comicios electorales y cuando no sean comicios electorales también", expresó.