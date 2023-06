Incendios también afectan al sur de Veracruz

Debido a las altas temperaturas, se registran incendios en distintos puntos del estado. En la región sur, en Uxpanapa, el fuego afecta 76 hectáreas.

Ante ello, la Secretaría de Protección Civil (PC) del estado de Veracruz informó, a través de un comunicado, que se mantiene el monitoreo y atención al incendio forestal.

El fuego se registra en el paraje Salta Barranca y Chapultepec, del ejido La Gloria en colindancia con el ejido Salta Barranca.

El incendio se reporta como controlado, con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 76 hectáreas.

Se trata de un incendio en un punto inaccesible, por lo que las labores de combate son complejas.

Evitar quemas

El siniestro es atendido por elementos de Sedema, PC estatal y municipal, Fuerza Civil, así como brigadas comunitarias.

Además, se mantiene la atención a dos incendios en la zona de Las Vigas y Perote.

De ahí que, ante la ola de calor en el estado, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, pidió que no se hagan quemas agrícolas ni de basura, y que se tenga particular cuidado para no provocar incendios que, por las altas temperaturas, se pueden propagar.