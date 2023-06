En Perote, fuego 'devora' 50 hectáreas y en Las Vigas 10

Este miércoles se registran diversos incendios activos en la entidad. Los más importantes en Las Vigas y Perote, los cuales todavía no han sido controlados por las autoridades.

En el caso de Perote, el incendio registrado en el paraje Caja de Agua, ejido Perote, las fuerzas de tarea reportan un 40 por ciento de control y un 20 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada de 50 hectáreas.

En Las Vigas de Ramírez el incendio registrado en el paraje Cerro Colorado del predio El Llanillo, se reporta controlado con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 10 hectáreas.

De acuerdo con habitantes de Perote, el incendio en el paraje Caja de Agua ha afectado a unas cien hectáreas de bosque. Por el contrario, las autoridades del estado de Veracruz informaron este miércoles que con corte a las 09:30 horas, hay una afectación estimada de 50 hectáreas, en un siniestro que apenas lleva un 40 por ciento de control y un 20 por ciento de liquidación.

En entrevista, algunos de los habitantes de la zona señalaron que el incendio es de dimensiones considerables, de ahí que la afectación podría ser mayor a la que hasta este momento estiman las autoridades.

“Sí está muy grande, son 70 hectáreas hasta ayer. Entre la noche y hoy, ya es un poco más de cien”, señalaron.

El incendio, según los habitantes, se direcciona hacia la comunidad de Escobillo, donde hay una población importante.

Para su control, se han desplegado elementos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), de la Defensa Nacional (SEDENA), Protección Civil tanto estatal y municipales de Perote y Villa Aldama. Asimismo, trabajan elemento de la Fuerza Civil, así como brigadas comunitarias.

Adicionalmente, las autoridades atienden otro incendio en Las Vigas de Ramírez, en el paraje Cerro Colorado dentro del predio “El Llanillo”, hasta donde se desplegaron cuadrillas de la Secretaría de Protección Civil, así como las direcciones de Perote y Las Vigas.

Hasta ayer, aunque se reportaba que el incendio estaba controlado con un 50 por ciento de liquidación y para este día se reporta controlado con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 10 hectáreas.

De acuerdo con las autoridades, el incendio no ha rebasado a la fuerza de tarea, por lo que se hizo un llamado a la población a no atender convocatorias no oficiales en redes sociales para acudir a prestar ayuda.

En cuanto al Uxpanapa, la Secretaría de Protección Civil dijo que se mantiene el monitoreo y atención a un incendio forestal registrado en el paraje Salta Barranca y Chapultepec, del ejido La Gloria en colindancia con el ejido Salta Barranca, el cual se reporta como controlado, con un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 76 hectáreas.