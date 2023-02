Ignora Gobierno de Veracruz a familia de abogado desaparecido; piden audiencia

Con música de jarana, amigos y familiares del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca, desaparecido en Michoacán, se manifestaron la noche de este miércoles en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir su aparición con vida. Han pasado 31 días desde que se le perdió el rastro junto al profesor, Antonio Díaz Valencia.

Arturo Lagunes Moreno, padre del desaparecido y quien radica en Xalapa, lamentó que ni el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, ni autoridades de los estados de Michoacán y de Colima, han agilizado las investigaciones.

"Solicitamos una entrevista con el gobernador, cosa que no se ha dado, ni siquiera un intento de contacto; pensando que son del mismo partido esperamos que se pudiera destrabar la ayuda para que las instituciones hagan su trabajo", declaró.

PIDEN AYUDA

Ricardo Arturo es un abogado defensor de derechos humanos con ascendencia veracruzana y se encuentra ausente desde el 15 de enero de este año, tras desaparecer junto con Díaz Valencia.

De acuerdo con lo relatado ambos salieron de una junta comunal, pues el abogado había logrado que una empresa minera, Ternium, repartiera de manera equitativa los ingresos por llevarse el oro de la comunidad de San Miguel Aquila, en Michoacán.

El hecho se dio en Cerro de Ortega, en Colima; Colima dice que el carro (donde viajaban los desaparecidos) lo llevaron ahí, pero que el hecho ocurrió en Michoacán, en el poblado de Coahuayana".

De acuerdo con Lagunes Moreno, el vehículo recuperado tenía balazos en la carrocería; sin embargo, ni siquiera se han hecho estudios periciales a la unidad. Por su parte los elementos se llevaron las pertenencias de su hijo y del profesor sin dar con su paradero.

"Ahora no lo sueltan porque quieren que la Fiscalía atraiga el caso; no ayudan a que esto fluya, el problema principal para mí es Coahuila; Michoacán ofreció una recompensa para dar con mi hijo y el profesor, pero no hay avances", dijo el padre del desaparecido.