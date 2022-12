Ignora gobernador a madres de Fátima y Luis, desaparecidos en Villa Aldama y Actopan

Familias de dos personas desaparecidas en Veracruz buscaron encarar al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien prefirió eludirlos luego de asistir al Primer Informe del alcalde, Ricardo Ahued Bradahuil.

A los bajos del Palacio Municipal acudieron los familiares de la menor Fátima Cristal González Patlas, desaparecida en Villa Aldama el pasado 9 de diciembre, así como de Juan Luis Guevara, quien desapareció en Actopan el pasado 19 de diciembre.

Las madres de ambos desaparecidos se manifestaron afuera del Palacio Municipal, pero no fueron atendidas por el Gobernador, quien se marchó a toda prisa al finalizar el evento.

DOS DESAPARICIONES

Guadalupe Rubí Romero González denunció lentitud de la Fiscalía General, acusando que ninguna autoridad "les ha dado la cara". La mujer afirmó que todos los días llama a los fiscales a cargo de su caso pero no hay respuestas porque "están de vacaciones".

"Nadie se pone en nuestro lugar, nadie entiende nuestro dolor como familia. Fátima desapareció el 9 de diciembre de este año, a dos cuadras de llegar a su casa saliendo de la secundaria.

"El gobernador no nos ha dado la cara, nadie nos ha dado la cara, ni el municipio, ni la Fiscalía (...) Nosotros no tuvimos Nochebuena, no tuvimos Navidad, estamos exigiendo que nos den una pista de quién se llevó a nuestra niña", dijo la mujer.

Por su parte, Lucero Guevara Zavala relató que a su hijo se lo llevaron de Actopan al igual que otras personas del municipio, pero "nadie hace nada". Además, reveló que el desaparecido se encuentra enfermo del corazón.

"El día 16 de este mes se lo llevaron y hasta ahorita no ha aparecido; nunca nos han dicho nada. Él estaba viviendo en Actopan y de ahí se lo llevaron, se llevaron a varios, varios han aparecido menos mi hijo".

Señaló que las autoridades municipales no hacen nada y consideran que el Gobierno del Estado está ignorándolos.

Previamente, en breve entrevista, García Jiménez se limitó a señalar que la Comisión Estatal de Búsqueda trabaja en la localización de la menor de 14 años.