Hipólito se resiste a rendir cuentas; promueve nuevo amparo

El exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, mantiene su lucha jurídica en contra de acudir a rendir cuentas sobre su gestión al frente del ayuntamiento.

Y es que promovió un segundo juicio de amparo en contra del citatorio que le giró la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, para acudir a comparecer y aclarar situaciones relacionadas con la entrega-recepción.

Ya hace unos meses, el exalcalde había promovido sin éxito un amparo en contra de dicho citatorio; ahora nuevamente promovió otro, el cual fue desechado, ante lo cual ya se inconformó y acudió a la segunda instancia.

En esta ocasión, el juez decimoctavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, aplicó nuevamente la causal de desechamiento a la petición del exalcalde.

¿Por qué se resiste?

Y es que Hipólito Rodríguez Herrero se niega a acudir a comparecer ante el gobierno del actual alcalde Ricardo Ahued BArdahuil a explicar el manejo de los recursos públicos durante su cuatrienio.

Al abordar la segunda revisión a fondo, el Juez Federal resolvió de nuevo desechar el amparo solicitado por Hipólito Rodríguez, al concluir que el solo citatorio de la administración no le genera un daño irreparable al exalcalde.

Al contrario, el juez estableció que el requerimiento es un mero acto de trámite y constituye un medio para la consecución de un fin y que este tendrá lugar hasta que haya una resolución final del procedimiento administrativo.

"Este proceso no ha concluido de manera definitiva, no afecta de manera material, directa o inmediata los derechos sustantivos y, por ende, no procede el juicio de amparo indirecto", refirió el juzgador federal.

Bajo ese panorama indicó que lo reclamado por el exalcalde no le causa un perjuicio al quejoso, pues como se precisó, sólo tiene como efecto sujetarlo a un procedimiento de entrega-recepción del Ayuntamiento de Xalapa, para revisar el acta correspondiente del ayuntamiento saliente.