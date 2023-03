Rechazar recomendaciones de DH abona a impunidad en Veracruz: activistas

La activista Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), Anaís Palacios, criticó que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), como el propio gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, estén negándose a cumplir con recomendaciones de derechos humanos.

En entrevista, consideró que solapar abusos policiales estaría fomentando malas prácticas tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en el organismo a autónomo.

Cabe señalar que en las últimas semanas tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), como su similar estatal, han realizado recomendaciones al documentar violaciones graves a las garantías de civiles, las cuales son rechazadas por las instituciones involucradas.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo que no aceptarán recomendaciones que tengan que ver con otras administraciones, en tanto estas no incluyan el nombre del funcionario que en ese momento era el titular, información que no genera ninguna recomendación.

"Tiene que haber una responsabilidad que no es de voluntad política de quien en ese momento ocupa un cargo de titularidad o inclusive del personal operativo; lo que dicen los instrumentos legales es que tienen que protegerse los derechos y hay una obligación de abstenerse de violentar estos mismos derechos", dijo.

GRAVE NO RECONOCER ABUSOS

Agregó que tan grave es violar derechos humanos, como lo es no reconocer las violaciones, de ahí que la violencia hacia las víctimas sea doble.

La activista criticó que, aunque las víctimas han tomado la voz en un plano público para evidenciar la violación generalizada de derechos humanos en Veracruz, hay una seria impunidad y se justifica el actuar de otros poderes, mandando el mensaje de que estos hechos no serán investigados.

"Pareciera que por un lado las víctimas hacen visible este tipo de violaciones y por otro lado la autoridad está aseverando que van a investigar las presuntas violaciones de derechos humanos, pero eso se olvida y solo se quedan dando seguimiento quienes han sido afectados por estos abusos de autoridad, usos excesivos de la fuerza y violaciones graves de derechos humanos", lamentó.

Indicó que el mensaje que han mandado las autoridades veracruzanas únicamente se traduce en que no haya cambios sustanciales en las instituciones que hacen uso de la fuerza, pues únicamente se limitan a emitir disculpas públicas o erigir memoriales sin que exista modificación al proceder que da origen a las recomendaciones.