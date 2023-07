Gobernador ´se envalentona´ y reta a Xóchitl Gálvez a denunciarlo

Durante su conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García minimizó las declaraciones de la panista Xóchilt Gálvez, quien dijo que podría denunciarlo por hacer pública información de carácter privado, en particular datos fiscales.

En ese sentido, mencionó que si ella desea denunciarlo puede hacerlo, pues resaltó que al momento ni siquiera el Instituto Nacional Electoral ha hecho pronunciamiento alguno sobre los negocios hechos por la panista en los últimos años y que han sido publicados en medios de comunicación.

"He cuidado de no mencionarla, porque sé que ella es intempestiva, se dirige con majaderías y no me voy a rebajar a ese nivel, prefiero mantenerme en un cuestionamiento argumentativo político", expresó.

Cuitláhuac ´se sube al tren´ contra Xóchitl Gálvez

Cabe precisar que este fin de semana, en una gira por algunos municipios de la entidad, Xóchitl Gálvez Ruiz expuso que promovería una denuncia contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por publicar "información confidencial y privada relacionada con sus empresas".

Este lunes, sobre el tema, el gobernador señaló que es más grave que Xóchitl Gálvez reconozca que sus empresas recibieron contratos millonarios cuando era delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Acusó que también está involucrada con el famoso cartel inmobiliario en la Ciudad de México, y todavía evadió impuestos.

"Lo grave es que es lo reconoce y lo que señala es que se hagan públicos", expuso el mandatario veracruzano.

Por ello, instó al SAT a realizar una investigación porque hay un año en donde reportó ganancias por cuatro millones de pesos y los contratos fueron por 40 millones.

"Ocultó sus ganancias para no pagar impuesto, eso es evadir al fisco y se deduce en la misma información que ella avala, lo que quiere es acusarnos de que se hizo público (...) hay delitos por evasión fiscal, delito que se paga ya con cárcel".

Por ello dijo que esperará a la denuncia de la hidalguense, "pero hasta ahorita tengo cero acciones legales o que la autoridad competente me haya observado. Seguiré hablando de la candidata del señor X, porque todo eso es importante".