Fotos del recuerdo con fotógrafos urbanos, una tradición que renace en Xalapa

En décadas del siglo pasado, con el invento de cámaras que podían cargarse al hombro, surgieron los fotógrafos urbanos quienes no sólo tomaban aspectos de ciudades y paisajes, a la manera de pintores que les antecedieron, también de personas en plazas públicas y calles de diversas ciudades.

Eran imágenes de la vida cotidiana que ahora resultan documentos históricos, que revelan una época y la evolución del registro de imágenes.

Con la aparición de los celulares con cámara, el uso de estas últimas -en apariencia- ha disminuido para dar paso a esos dispositivos móviles, por lo que el registro de imágenes ha aumentado significativamente y aunque, al principio, hubo quienes especulaban sobre el futuro de la labor de los fotógrafos ante la posibilidad de que cualquiera puede ser autor de sus propias fotografías, incluyendo "retratos", lo cierto es que es los profesionales de la foto parecen estar más solicitados, entre ellos, los fotógrafos urbanos.

O al menos, eso se puede constatar en Xalapa donde en cada época de celebración del año como 15 de Septiembre, Todos Santos y Día de Muertos, Navidad y 14 de Febrero, cuando la zona centro de la ciudad se adorna para estos festejos, centenares de personas acuden al lugar para tomarse fotografías con el apoyo de fotógrafos urbanos.

De modelo a fotógrafo

Hiram Arroyo pasó de ser fotografiado en el centro de Xalapa a fotógrafo; él, durante el pasado diciembre, fue de quienes con su cámara registró los paseos por el Parque Benito Juárez de la ciudad, durante la época decembrina, cuando los arreglos navideños engalanaban el lugar, entre luces y la niebla, siendo la atracción del turismo local y de otros sitios.

En entrevista, narró que él solía patinar en el también conocido como Parque Juárez y así fue como un fotógrafo le pidió ser "su modelo", para tomarle fotos mientras patinaba; posteriormente, este mismo fotógrafo le enseñó lo básico para hacer fotografía.

"Me agarraban, de vez en cuando, para modelar y ya después me enseñaron fotografía, ahora ya también cubro eventos".

Igualmente narró que el joven quien, durante Pandemia, tuvo la iniciativa de tomar "fotos bonitas" en el centro de Xalapa y que con el tiempo se volvería viral en redes sociales, inspiró a varios otros a ofrecer este servicio, hasta volverlo "moda".

La única variante es que Hiram y otros fotógrafos urbanos, no cobran un precio especial, sólo aceptan cooperación voluntaria, lo cual ha logrado incluso el apoyo del exalcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, al no estar lucrando ni siendo ellos parte de un comercio informal.

"La práctica hace al maestro"

-¿Qué es lo que más te gusta al tomarle fotos a la gente en espacios así?

Me agrada mucho la convivencia con las personas. Aparte, yo me considero como un poco obsesivo con las formas, las figuras, y como estás todo el día tomando fotos aquí, todo el día estás practicando.

También te puede interesar... 5 lugares de Xalapa para tomarte fotos con tu pareja el 14 de febrero

-¿Piensas que hacer fotografía aquí es un buen entrenamiento para hacer un tipo de foto más formal?

Pienso que nos ayuda para hacer más rápido la fotografía en eventos, por ejemplo, porque así ya conocemos muy bien el tema de medir la luz, de conocer nuestro equipo.

"Por ejemplo, en la mañana se me rompió una cámara y fui a un evento, y tuve que tomar las fotos sin ver la pantalla, usando el exposímetro..."

-¿Como antes (se hacía, sin uso de cámaras digitales)?

Sí, como antes... (risas)

-Ahora que te pregunté que si "como antes", justo cuando el otro chico que se volvió viral tomando fotos en pandemia, muchos otros fotógrafos le criticaron -también en redes sociales- porque según "abarataba el oficio", pese a que antes era común ver a fotógrafos como ustedes, en las calles, porque las cámaras y tener una foto, no era tan accesible, ¿qué piensas al respecto?

También te puede interesar... ¿Te quieres casar el 14 de febrero? Esto te costará hacerlo en Xalapa

De alguna manera, creo que si funciona es porque a la gente la agrada. Yo no sabía de eso que me dices, pero creo que no afecta tanto como dicen porque por ahí de 2015 a 2018, hubo publicaciones en Instagram en las que se hablaba que "la fotografía era cara", entonces creo que la gente no demerita el trabajo. Al menos, a mí no me ha pasado ni aquí aunque sea cooperación voluntaria ni en un evento, la gente me da lo que le pido al costo.

En cambio, sí ayuda que la gente se familiarice más con la fotografía, pues es un arte que se puede perder como cualquier otro.

-¿Como cuántos fotógrafos se encuentran aquí laborando?

Ahora como 10, pero el año pasado (durante Navidad de 2023), fueron como 15.

-Estar tomando fotografías aquí, ¿sí es un apoyo a tu economía?

También te puede interesar... Estafadores usan IA para engañar a usuarios este 14 de febrero ¿cómo no caer en el fraude?

Sí, más que nada porque nos genera un catálogo de clientes porque las enviamos (las fotografías) por whatsapp y la gente se queda con nuestro número. Y ya en cuestión de ganancias, en un día muy fluido, sí nos ayudan un par de horas para poder sacar algo para el sustento de una cámara.

Fomento al Turismo

¿Tienen permiso de las autoridades?

Al principio era un tema muy controversial, al mero inicio sí se molestaban, luego parecía sí agradarles y ya luego les desagradamos a los inspectores, pero tengo entendido Ahued (el ex alcalde de Xalapa, ahora Secretario de Gobierno) dijo que le encantaba la idea por el Turismo, porque a los turistas les gusta y fomenta la publicidad de Xalapa en otros lugares, llevando las imágenes de la ciudad a otros estados, así que ahorita no nos dicen nada.

"Hay otros tipos de comercio que sí les molesta porque tienen precio, pero nosotros somos cooperación voluntaria y es un punto muy a favor.

Nosotros sólo tenemos la intencionalidad de darle un servicio a la gente y publicidad a la ciudad".

También te puede interesar... Emblemático sitio de Xalapa fue adaptado para set fotográfico en San Valentín

Momentos antes de hacerle la entrevista, Harim, en diciembre de 2024, él estaba retratando a un perro entre los adornos navideños, a petición de la familia de la mascota, así la última pregunta fue: "Cuál ha sido la toma más rara que te han pedido"...

"No sabría decirte cuál sería ahora la toma más extraña que nos han pedido, pero sí nos han llegado cooperaciones muy raras"

-¿Como cuál?

A lo mejor, esto sí puede alterar a algunos de los fotógrafos que comentabas, pero sí nos han ofrecido "amigo, ¿te puedo dejar unas enchiladas?" o "¿te puedo dejar una pizza que compré con mi novia?", ¡y nueva! (risas).

Fotos con amor en Xalapa

Si usted desea inmortalizar un momento especial este 14 de Febrero, durante un paseo por el Parque Juárez o el centro de Xalapa, no dude buscar una buena fotografía con alguno de los fotógrafos urbanos como Hiram Arroyo.