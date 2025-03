Se dice que... Una historia increíble

Una historia increíble

No lo van a creer llegó un médico veracruzano que se había especializado en Oncología y había logrado obtener un aparato de la más alta tecnología para destruir las células cancerosas de materia no invasiva que no requería intervenciones quirúrgicas para destruir los tumores y visitó varios hospitales del puerto de Veracruz y otras ciudades del estado para instalar este equipo de ultrasonido focalizado y se encontró con una respuesta negativa, el argumento es que se les terminaría el gran negocio de los paquetes médicos del uso de quirófanos y la atención por meses de los pacientes que tenían que gastar sumas estratosféricas en dichos hospitales.

El médico cirujano Efrén Cabrera Rivera decidió instalarlo en una clínica propia en la zona conurbada de Boca del Río con el apoyo del empresario veracruzano Sami Hayek padre de la famosa artista de Coatzacoalcos Salma Hayek y del corporativo Imagen del Golfo que edita ese medio.

Es increíble que les importe más el dinero que la salud y el dolor que causa el cáncer en los seres humanos haciendo a un lado el juramento de Hipócrates al que están sujetos todos los egresados de las carreras de medicina.

Durante el curso de la entrevista el medico Cabrera Rivera especializado en ultrasonido focalizado de alta intensidad, detalló que el equipo es fabricado en Chongqing, China y que llegara a Veracruz en un lapso de cuatro a seis meses.

Después de tantos siglos de importantes descubrimientos para encontrar como curar el terrible cáncer se instalará en Veracruz este moderno equipo que será la solución a miles de pacientes condenados a sufrir esta enfermedad terminal.

Lo desconocido de un medio impreso

La labor desarrollada en el Diario del Istmo por la diseñadora Esperanza Victoria Serrano que fuera dada a conocer en los medios digitales de Imagen del Golfo es toda una novela sobre el verdadero ejercicio periodístico que para la mayoría de los lectores es desconocida, una función de entrega y ética informativa en los pasos previos de los talleres de un medio impreso.

Una labor donde el tiempo es el mayor enemigo para que las páginas lleguen a la rotativa y empiezan a surgir los ejemplares con las noticias que mueven a las conciencias de los veracruzanos que se ubican en el sur del estado.

Regresó el peso fuerte frente al dólar

Todos los pronósticos negativos que utilizan los opositores sobre la economía mexicana se han venido abajo, estaban seguros que el peso se desplomaría frente al dólar y llegaron a decir que superaría los 26 pesos por cada billete verde.

El pasado viernes con un largo fin de semana estos articulistas financieros que quieren quedar bien con los políticos de la oposición tuvieron que suspender sus escritos cuando nuestra moneda se encuentra debajo de los veinte pesos por dólar.

Resulta inexplicable que haya personas que quieren que le vaya mal a México por el simple hecho que el gobierno no pertenece a su partido político que fue vapuleado por la gran mayoría del pueblo y no dejan de sacar sus mensajes digitales criticando las grandes realizaciones realizadas por los gobiernos de la cuarta trasformación de López Obrador y Sheinbaum Pardo. Se ha llegado a pensar sobre esos malos mexicanos que tienen algún virus malino en el cerebro, cuando su deseo es que nos vaya mal a todos incluidos ellos mismos.