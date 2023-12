Fátima Cristal González Patlas: a un año de su desaparición, nada se sabe (+Video)

"Es terrible la angustia de no saber dónde está ni cómo", expresó la familia de la niña Fátima Cristal González Patlas, desaparecida en Villa Aldama en diciembre de 2022.

Este sábado, la familia de Fátima se manifestó en la Plaza Lerdo de Xalapa, pues denuncian que no hay avance en las investigaciones.

"Fátima Cristal te estamos esperando", se leía en la cartulina que sostenía su tía, quien expresó que la familia de la menor está desesperada por no tener noticias de ella.

Hasta ahora, resaltó, no hay ningún avance en las investigaciones, pues "la Fiscalía dice que por secrecía no puede decir nada (...) Parece que no sabe ni de qué caso le están hablando".

"Se cumple un año de que mi niña desapareció y seguimos en la misma situación, la Fiscalía no tiene ningún avance (...) Yo sólo le exijo a la Fiscalía General del Estado que de verdad hagan su trabajo", expresó Guadalupe Rubí, tía de Fátima.

HOGARES DESTROZADOS

Los hogares de las familias de personas desaparecidas "quedan destrozados con la incertidumbre de no saber qué pasa con nuestros seres amados".

"Uno no pierde la fe y la esperanza de encontrarlos; a veces ya hasta desean encontrar su cuerpo, con tal de que ya no estén sufriendo y con tal de que el dolor de ausencia se minimice un poco.

"Yo no deseo que mi niña aparezca muerta porque sólo tiene 15 años, pero me horroriza pensar lo que le esté pasando", expuso con llanto la tía de Fátima.

A un año, acentuó Guadalupe Rubí, no tienen "ni idea de qué le pasó a nuestra niña", por lo que refrendo su petición y exigencia: "que las autoridades hagan bien su trabajo, que de verdad hagan una investigación".

Y es que afirma que hay gente en el pueblo que ha dicho "yo escuché, yo vi, pero a la hora de asentarlo -ante las autoridades- les da miedo", y no se investiga.

Fátima Cristal González Patlas desapareció en Villa Aldama, cerca de Perote, el 9 de diciembre de 2022. La denuncia fue interpuesta por su familia el 10 de diciembre.

Sin embargo, acusan que a Fátima "la empezaron a buscar hasta cinco días después y no hicieron una investigación en forma porque ya estaban de vacaciones, no había personal y no había unidades".

Dejaron horas muy importantes y hoy estamos en la misma situación que aquel día, sin saber nada de mi niña".