¿Qué significa ´el que nace para maceta, no pasa del corredor´?

En México tenemos expresiones para todo; ya sea para hablar bien o mal de una persona o hasta para burlarnos de la desgracia ajena, los refranes forman parte de la vida diaria de quienes vivimos en este país.

Y uno que seguramente conoces tiene que ver con el poco o nulo esfuerzo que hacen algunas personas para salir adelante, y el cual probablemente dentro de tu familia suelen usar para hablar de ese ´primito desobediente´.

´El que nace para maceta, no pasa del corredor´

Se trata del refrán que dice "el que nace para maceta, no pasa del corredor", el cual en algún momento has escuchado decir a alguna de tus abuelas o a tus padres al hablar de terceras personas.

Esta expresión tiene un significado bastante conciso y tiene que ver con la capacidad de las personas para salir adelante.

En pocas palabras, la expresión ´el que nace para maceta, no pasa del corredor´ hace referencia a una persona que, por su falta de esfuerzo, no tiene otro destino más que permanecer en una situación inferior, por lo que no logrará un desarrollo significativo en su vida.

Aunque pareciera una expresión algo ruda, la realidad es que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con un amigo o amiga que pareciera no tener ambiciones personales y prefiere estar cómodamente en un solo lugar y no pareciera aspirar a algo más.

Ejemplos hay muchos; hay trabajos en los que vemos a personas que pasan años en un mismo cargo sin atreverse a buscar un puesto más alto dentro de la empresa pese a tener la capacidad; también, hay quienes por más que lo intentan tampoco lo logran, pues hay limitaciones ajenas a ellos que les impiden lograr algo más.

