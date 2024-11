Exalcalde de Alto Lucero buscaría heredar el cargo a su esposa, acusan

Morenistas del municipio de Alto Lucero están en contra de que siga el llamado cacicazgo por parte del Partido del Trabajo (PT), debido a que Luis Vicente Aguilar, alcalde abanderado por este instituto político, supuestamente pretende dejar a su esposa en el cargo.

Esto a pesar de estar prohibido en los lineamientos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Jesús Vázquez Castillo y Karla Patricia Jiménez Aguilar, originarios de Alto Lucero, en conferencia en Xalapa manifestaron su desacuerdo con el supuesto cacicazgo que hay en dicho municipio.

"Somos jóvenes comprometidos con el municipio y respetamos el proceso, aún no es tiempo y Morena en su momento sacará su convocatoria", explicaron.

"Que no haya caciquismo, nepotismo ni amiguismo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no está de acuerdo con que suceda este tipo de irregularidades y que se va a presentar una ley para que esto no suceda".

Jesús Vázquez Castillo indicó que por esa razón levantaron la voz a tiempo, para que no suceda que haya herencia de cargos como se pretende hacer en el municipio de Alto Lucero.