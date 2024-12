Esto dijo Miguel Ángel Hernández Correa tras ser discriminado en Chili's Xalapa (+VIDEO)

Miguel Ángel Hernández Correa, una persona con discapacidad visual, vivió un acto de discriminación en el restaurante Chili´s ubicado en Plaza Américas, Xalapa. Este martes 24 de diciembre, circuló en redes sociales un video que capturó el momento en que el gerente del establecimiento le pidió retirarse por ingresar con su perro guía, argumentando que no se permiten animales en el lugar, a pesar de que otra clienta abogó por él.

En entrevista, Hernández Correa relató que había acudido al restaurante para aprovechar una promoción de sopa. Sin embargo, el mesero se negó a atenderlo debido a la presencia de su perro guía. Aunque intentó explicar que no se trataba de una mascota, el gerente intensificó la negativa y le solicitó abandonar el lugar. "Nunca me imaginé que fuera a pasar esto", expresó.

Al día siguiente, representantes de la empresa se comunicaron con él, asegurando que se trató de un error individual y que como marca tienen un compromiso con la responsabilidad social.

No obstante, Hernández Correa cuestionó: "¿Por qué tenemos que resolver las cosas con violencia? Si queremos transformar el país, lo tenemos que hacer desde la paz y con respeto a los derechos humanos".

El incidente generó indignación en redes sociales, pero Hernández Correa lamentó la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales.

"Me entristece que hasta este momento no he visto una respuesta de apoyo". Asegurando que no se trata de él, sino de la falta de empatía y conciencia hacia las personas con discapacidad, señaló, comparando el caso con otro sucedido en Nuevo León, donde el gobernador actuó de inmediato.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para promover mayor conciencia y respeto hacia las personas con discapacidad, desde garantizar el uso de cajones de estacionamiento hasta reformar leyes que verdaderamente beneficien a esta población. También pidió al gobierno más apoyo en áreas como empleo, educación y recreación.