En Chilis de Xalapa discriminan a persona con discapacidad visual

En el restaurante Chilis, de la plaza comercial Las Américas en el sur de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Miguel Ángel Hernández Correa, acusó discriminación, por ingresar con su perro guía. Él es una persona con discapacidad visual.

Una persona que se identifica como el Gerente, le indica que es necesario que se retire del lugar, por las políticas de la empresa.

"Amigo, ¿me dices que me mueva para otro lado?", dice Miguel, y la respuesta del gerente: "Mire, es que no podemos tener ciertas mascotas dentro del establecimiento, me lo dicen mis políticas", se escucha en el video que publicó para dar a conocer lo sucedido en el local.

Le piden que se retire con el perro guía

Miguel Ángel Hernández Correa, confronta al trabajador del lugar y le manifiesta que, si quiere que se salga, "¿y entonces quieres que me salga?", señala. Y el gerente expresa que no, solo que no puede estar el perro guía adentro del restaurante.

El caso quedó videograbado por un acompañante de Miguel Ángel, el cual fue publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Mientras el Gerente dialoga con él, una mujer interviene para indicar que ella como cliente, no le molesta el que haya un perro guía en el establecimiento comercial.

Entonces, Miguel aseguró que iba a hablar en algún momento con el supervisor general del lugar, pues aseguró que la conducta del empleado se trataba de una discriminación pasiva.





Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder libremente a cualquier establecimiento o servicio acompañadas de su perro guía.

Por lo tanto, negar el acceso por "políticas del lugar" o "por ser una mascota", constituye un acto de discriminación, según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.