¿Eres fan?: anuncian concierto tributo a Adele en Xalapa, checa fecha y horario

Si eres seguidor de Adele y sus icónicas canciones, esta es tu oportunidad para disfrutar de su música en vivo con un concierto tributo a Adele en la capital veracruzana, donde sus fans xalapeños podrán revivir los éxitos de la cantante británica en una noche llena de emoción y talento.

Un homenaje a la voz de una generación

El evento se llevará a cabo el sábado 29 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio del IMAC Xalapa, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines y calle Hortencia, en la colonia Represa del Carmen. El evento busca recrear sus interpretaciones más memorables. Desde "Someone Like You" hasta "Rolling in the Deep", donde los fanáticos podrán disfrutar de un emotivo repertorio.

En preventa, los boletos tienen un costo de 100 pesos, para estudiantes e INAPAM de 50 pesos, mientras que en la entrada general costarán 150 pesos y para estudiantes e INAPAM 100 pesos. Para adquirirlos, visita las redes sociales de la Academia de Música AFAM, quien organiza el evento: https://www.facebook.com/afamacademia

¿Asistirás?