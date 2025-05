Niega Rocío Nahle vínculo con contratos ligados a su yerno reportados por Animal Político

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó que exista relación entre su familia y las empresas que, según una investigación de Animal Político, obtuvieron más de mil 000 millones de pesos en contratos con el IMSS por adjudicación directa.

"El primero de diciembre, cuando yo tomé protesta dije que el respeto era de ida y vuelta y que yo iba a respetar el derecho de libertad de expresión, siempre y cuando fuera serio, responsable", respondió Nahle al ser cuestionada sobre la publicación.

De acuerdo con la nota, las compañías señaladas están ligadas a un amigo del yerno de la mandataria, Fernando Bilbao. Al respecto, la Gobernadora afirmó que no conoce a las personas mencionadas.

"Yo tengo un yerno y el artículo habla que un amigo del amigo de mi yerno de Monterrey tuvo un negocio con el seguro social. Una persona que yo no conozco, una persona que no ubico, una persona que no tengo idea".

Nahle consideró que el señalamiento carece de rigor informativo. "Al ratito van a decir que mi vecino o mi vecina o el de enfrente hacen o dejan de hacer y también es mi responsabilidad. Pues esa es falta de seriedad y de profesionalismo".

Insistió en que no tiene relación con los contratos ni con los empresarios mencionados. "El amigo de un amigo de mi yerno, cosas así, pues yo no sé de quién hablan, no conozco, no sé. Simple y sencillamente personas que no conozco, que no están ligadas a mí y que, si son amigos del amigo de mi yerno, pues a lo mejor, yo no sé, yo no sé".

La mandataria dijo que respeta la libertad de prensa, pero pidió que se ejerza con responsabilidad. "Yo respeto mucho a la prensa y la prensa puede decir y escribir lo que sea, siempre y cuando pues no vulnere ni ofenda ni difame a un segundo, a un tercero".

Recordó que en 2024 enfrentó denuncias durante su campaña electoral, mismas que —afirmó— sigue atendiendo como parte de sus obligaciones. "Tuvimos una elección hace un año muy fuerte, una campaña de ataques muy fuerte que me fueron a poner denuncias a la función pública y que cada denuncia pues yo ya incluso en funciones estoy atendiendo, porque así es la ley y estoy solventando y estoy dando cara, así es la Ley".

¿QUÉ REPORTÓ ANIMAL POLÍTICO?

La publicación de Animal Político detalla que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el IMSS entregó más de mil 100 millones de pesos a las compañías Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales, vinculadas a socios de Fernando Bilbao, yerno de Nahle.

En total, obtuvieron 761 contratos por adjudicación directa en al menos 20 estados del país. Los contratos, según el reportaje, se otorgaron pese a irregularidades sanitarias y sobreprecios de hasta 885 por ciento en medicamentos.

Cofepris documentó que uno de los establecimientos presentaba condiciones insalubres y estaba suspendido. "El establecimiento cuenta con irregularidades graves y se encuentra suspendido", reportó el organismo regulador.

Ethomedical fue constituida en 2014, pero empezó a recibir adjudicaciones millonarias a partir de 2020, cuando la esposa de un socio de Bilbao adquirió acciones. "Fue contratada de manera directa una y otra vez", apunta la investigación, a pesar de estar señalada por incumplimientos sanitarios como permitir fauna nociva en su supuesto almacén.

El IMSS defendió los procedimientos al señalar que se basaron en estudios de mercado y que no existía impedimento legal para contratar a dichas empresas. No obstante, en los contratos se identificaron pagos con sobreprecios, como en el caso de medicamentos adquiridos hasta ocho veces más caros.

En 2023, la empresa Abastecedora de Medicinas y Materiales, creada por los mismos socios tras la inhabilitación de Ethomedical, replicó el esquema. "Sólo por este contrato, el IMSS pagó 12 millones de pesos de más", se precisa sobre una compra en Sinaloa.