Entrenador de deporte adaptado reclama al IVD pago de beca

Rubén Arrieta Ortiz, entrenador de deporte adaptado con varios años de trayectoria, se manifestó la mañana de este miércoles en el centro de Xalapa luego de que hace tres años el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) le retirará la beca que recibía.

Recordó que los estatutos del IVD garantizan el apoyo a quienes obtengan campeonatos nacionales e internacionales, logros que ha alcanzado con sus pupilos pero que no han impedido que deje de recibir el estímulo.

"Este año también traje medallas, tengo gente a nivel internacional y no me becan. Entiendo que si no tienen resultados no hay beca, pero cada año tengo resultados. Entonces ellos te quieren pagar lo que ellos quieren, no lo que dicen los estatutos", dijo desde la explanada de la Plaza Lerdo.

Detalló que la beca para campeones de competencias nacionales es de 6 mil pesos, mientras que el incentivo para campeones de competencias internacionales va de los 11 a los 17 mil pesos.

Afirmó ser uno de los mejores entrenadores del estado desde hace 50 años, pues cada año entrega al menos tres medallas nacionales en deportes como atletismo.

Pese a ello, acusó al IVD y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por no dar respuesta a su demanda de apoyo desde hace dos años.

"Tengo dos años de estarme comunicando a la SEV y dando vueltas, pero hasta ahorita siguen sin pagar (...) A muchos les bajan la beca, no te la dan como dicen los estatutos", indicó, señalando que no es el único afectado.

El entrenador aseguró haber interpuesto una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), aunque dicha instancia aún no ha emitido un fallo a su favor.