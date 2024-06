En Xalapa, realizarán "Marcha Lenchatransmarika", checa cuándo

El próximo sábado se realizará la marcha "Lenchatransmarika" en la ciudad de Xalapa, esto como una expresión en orgullo y defensa de los derechos y respeto hacia la comunidad de la diversidad.

Dicha marcha saldrá a las 2:00 de la tarde el próximo sábado 22 de junio, desde el Teatro del estado, en la avenida Ávila Camacho, de Xalapa.

La marcha es convocada por la comunidad sexodiversa de Xalapa, quien emitió un comunicado con la invitación.

La llamada Marcha Lenchatransmarika nace a raíz de la exposición de las marchas lenchas en la Ciudad de México.

Y es que ante la necesidad de nombrar la diversidad sexo genérica, "es importante nombrar lo lencha, lo trans, lo Marika y cualquier letra y expresión que no cabe en el marketing y pinkwashing de love Is love, recalcar a nosotres y al mundo que no somos objeto de publicidad ni somos ni seremos parte de su sistema forjado con único interés capital".

Se busca que sea una marcha incluyente para todas, todos y todes, resalta la comunidad sexodiversa de Xalapa.